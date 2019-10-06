رئيس جامعة طنطا: انتصارات أكتوبر نقطة تحول كبرى في حياة مصر والأمة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- أ ش أ:

قال رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع إن حرب أكتوبر 1973 تمثل نقطة تحول كبرى في حياة مصر وشعوب الأمة العربية، مضيفا أن "استراتيجية قواتنا المسلحة في تحقيق المفاجئة العسكرية الكاملة ما زالت درساً من دروس القتال والمعارك الكبرى يدرس حتى الآن في الاكاديميات العالمية".

وأعرب رئيس جامعة طنطا - في بيان مساء اليوم السبت- عن أصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقادة والضباط والجنود بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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وأضاف رئيس الجامعة أن "معركة العبور العظيم وقيام قواتنا المسلحة بالسيطرة على شواطئ قناة السويس بالكامل من ملاحم الحرب العظيمة على مستوى العالم التى ظهرت خلالها قدرات مصر القيادة والشعب والقوات المسلحة على شجاعة التخطيط العلمي لأعظم معارك اقتحام الموانع والخطوط الدفاعية فى التاريخ العسكري، وتجلت فيها شجاعة جنود وضباط قواتنا المسلحة، الذين قاموا بعملية العبور في قوة أذهلت العدو وجعلت العالم كله يقف على أطراف أصابعه أمام شجاعة وبطولة جنود وضباط قواتنا المسلحة فى هذه المعركة الخالدة".

وتابع: إن قواتنا المسلحة تمكنت في حرب أكتوبر من تغيير موازين القوى الإقليمية في الشرق الأوسط بصورة مطلقة، وحددت في أيام النصر العظيم أسس وقواعد ومبادئ السلام والأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط حتى اليوم، وهذا هو المعنى العظيم لاحتفالنا بذكرى النصر الخالد في أكتوبر 1973.

وأردف: تحية لقواتنا المسلحة وأبطالها العظام، تحية للشهداء في كل معاركنا الوطنية، الذين صنعوا من نسيج أرواحهم وذكي دمائهم ملحمة النصر الخالد، والتحية واجبة مرة أخرى لقواتنا المسلحة التي تخوض اليوم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف معارك البطولة والفداء ضد الإرهاب جماعته وعصاباته من أجل تحقيق الأمن الكامل لمصر (الأرض والشعب)، ودائما تحيا مصر بالبطولات، وتحيا مصر بالنصر العظيم".