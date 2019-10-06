أوبرا الإسكندرية تستضيف الشخصية الحقيقية لفيلم الممر في ذكرى أكتوبر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تستضيف دار الأوبرا بالإسكندرية نهاية أكتوبر الجاري، الشخصية الحقيقية لفيلم الممر بصحبة مجموعة من الفنانين، في لقاء يتناول لمحات من فترة النكسة وما تلاها في معارك حرب الاستنزاف.

ويتناول فيلم "الممر" قصة تجربة العميد أركان حرب، إسلام توفيق، قائد قوات الصاعقة أثناء حرب الاستنزاف وهو من جسد شخصيته الفنان أحمد عز في العمل السينمائي الذي نال إعجاب كبير من الجمهور والنقاد.

يأتي ذلك في إطار افتتاح دار الأوبرا بالإسكندرية، موسمها الثقافي الثالث، نهاية الشهر الجاري، في إطار الاحتفالات بذكري انتصارات حرب أكتوبر "تحت عنوان السينما.. وتاريخ مصر".

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء الفنان محمود حافظ، من أبطال الفيلم، والناقد السينمائي الأمير أباظة، وتدير اللقاء الباحثة أميرة مجاهد، وإشراف الفنان أمين الصيرفي.