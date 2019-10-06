اليوم .. مرصد الأزهر يطلق حملة "أكتوبر التضحية والفداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح الأحد، حملة "أكتوبر.. التضحية والفداء"؛ للتذكير بالملحمة الكبرى التي سطرتها القوات المسلحة المصرية في تحرير الأرض واستعادة الكرامة، والإشارة إلى تضحيات جنود الجيش المصري الذين ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في ذلك النصر العظيم.

وأوضح المرصد في بيان اليوم السبت، أن رسائل الحملة تؤكد أصالةَ الشعب المصري -بجميع طوائفه- وانتماءه لتراب هذا الوطن؛ حين وقف إلى جوار قواته المسلحة في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد، لافتةً إلى أن ذلك المشهد التاريخي يعكس قدرة المصريين على مجابهة الإرهاب الأسود الذي يهدد العالم خلال الفترة الراهنة.

وأطلق مرصد الأزهر قبل أسبوعين حملة "وطني"؛ للتذكير بقيمة الوطن وأهميته، والحثِّ على المحافظة على تماسك كِيانه، والدعوة إلى إعماره والدفاع عنه، باعتبار أن ذلك فطرة إنسانية وضرورة دينية.