الاسكان: حجز وحدات العلمين في يوم واحد.. وعمرو أديب يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الإسكان طرحت وحدات "الداون تاون" للبيع فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال شركة "سيتى إيدج"، الأيام الماضية.

وأضاف يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، "الحمد لله الوحدات اتحجزت بالكامل إلا عدد قليل جدا فى أول يوم"

وعلق الإعلامي عمرو أديب على طرح وحدات الداون تاون، خلال برنامجة "الحكاية" المذاع على قناة "mbc " مصر، ليل السبت، قائلا إن حجز الوحدات انتهى في 23 دقيقة فقط، لافتًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت عالمية ولكل المصريين، واستعرض البرنامج فيديو يرصد مشروعات الإسكان والممشى السياحي بالعلمين الجديدة.

وكانت شركة "سيتي إيدج"، المطور العقاري الوطني، أعلنت طرح مشروع "داون تاون" بالعلمين الجديدة، المملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 23 سبتمبر الماضي.

وحسب بيان، الشركة يشمل مشروع داون تاون بالعلمين الجديدة مباني سكنية تضم مجموعة من الشقق بمساحات مختلفة ويتضمن أيضا شقق الـ"بنت هاوس"، وشقق الطابق الأرضي مع حدائق خاصة بأحجام متنوعة. ويضم المشروع عددًا من وسائل الراحة المتنوعة من الساحات المصممة بشكل عصري، والمناطق التجارية الحديثة التي توفر جودة حياة متميزة للسكان، إضافة إلى المساحات الخضراء الكبيرة، والتي تتماشى مع رؤية مدينة العلمين الجديدة، والمتوقع لها أن تضم مساحات خضراء متعددة تبلغ مساحة كل منها 14 مترًا مربعًا لكل نسمة بدلًا من المعايير العالمية التي تقتضي تخصيص 9 أمتار مربعة. ومن المقرر أن يبدأ تسليم المشروع خلال عام 2020.

ويتميز مشروع "داون تاون" بموقع استراتيجي في قلب مدينة العلمين الجديدة، ويبعد عن الشاطئ بمسافة قصيرة مدتها 15 دقيقة سيرا، بينما تقدر المسافة بينه وبين المستشفى الدولي حوالي دقيقتين بالسيارة، ويقع على بعد 3.5 كم من الجامعات، مع قربه من Monorail ومنطقة المدينة القديمة "Old Town".

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وأضاف القاضي: "أن المشروعات سيتم تسليمها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، فمن المتوقع أن يبدأ تسليم مشروع "داون تاون" في عام 2020، إلى جانب مشروعي "مزارين" و"ذا جيت"، واللذين يشهدان تقدمًا سريعًا في مرحلة البناء والتشييد منذ إطلاقهما في شهر يوليو من العام الجاري، وكذلك مشروع "نورث إيدج تاورز" الذي أطلق في عام 2018".

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