اليوم.. وزير الأوقاف يلتقي أئمة المناطق والمديريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمجموعة من الأئمة، الأحد لاختيار أول مجموعة من أئمة المناطق.
ويهدف اللقاء إلى إحداث نقلة نوعية في مجالس إدارات المساجد الكبرى وخدمة المجتمع في المرحلة المقبلة، من خلال تكثيف عمل "إمام المنطقة" ولا سيما في رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الإسهام في سائر الأعمال المجتمعية.
وأوضح وزير الأوقاف خلال اجتماعه بمجلس إدارة مسجد السيدة نفيسة أنه سيكون لإمام كل منطقة مهمة كبيرة في هذا التواصل المجتمعي، ومشاركة الناس في مناسباتهم الاجتماعية، مؤكدًا أنه سيلتقي يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر مع إعداد برنامج مهاري خاص في العمل الاجتماعي لتأهيلهم للقيام بهذه المهام.
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