متشردة في الانفاق تتحول إلى مغنية أوبرا في “صفقة العمر”

عُرضت على المتشردة، التي حققت انتشارا واسعا عبر الأنترنت بعد تصويرها، وهي تغني الأوبرا في مترو أنفاق لوس أنجلوس، فرصة “صفقة العمر”، وفقا لتقارير جديدة.

وظهرت “إميلي زاموركا”، المتشردة، التي انتقلت من روسيا إلى الولايات المتحدة منذ نحو 30 سنة، في الفيديو، الذي شهد انتشارا واسعا خلال الأسبوع الماضي، وهي تغني آريا “أوه يا أبي العزيز” O mio babbino caro، من أوبرا “جياني سكيكي”Gianni Schicchi ، التي كتبها جياكومو بوتشيني على نص جيوفاتشينو فوتزانو عام 1918.

وحقق المقطع، الذي نشرته إدارة شرطة لوس أنجلوس على “تويتر”، منذ ذلك الحين أكثر من مليون مشاهدة، ما أدى إلى دعوات بأن يساعدها أي شخص كي تصبح مغنية أوبرا محترفة.

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ولفتت “زاموركا”، البالغة من العمر 52 سنة، انتباه المنتج الموسيقي “جويل دياموند”، الذي تم ترشيحه لجائزة غرامي، وتتحدث التقارير عن تقديمه عقدا لها لتسجيل سلسلة من الأغاني.

وقال موقع TMZ الشهير إن الصفقة تنطوي على تسجيل أول ألبوم من إنتاج شركة “سيلفر بلو ريكوردز”، فيما لم يؤكد قبول زاموركا لهذا العرض، حتى الآن.

وجمعت حملة على موقع GoFundMe أكثر من 59 ألف دولار لصالح مركز Downtown Women’s Centre في لوس أنجلوس، لمساعدة “زاموركا” على الحصول على مأوى، شريطة أن “ترغب في مساعدتها”.