أسبوع حاسم للبام

تحسم المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم الخميس المقبل، 10 أكتوبر، القضية التي رفعها سمير كودار، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، ضد الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، والتي طالب فيها بالحكم بإبطال قرار طرده من الحزب.

وهي القضية الثانية التي يواجه فيها الطرفان بعضهما البعض في المحاكم، حيث تتعلق الأولى بدعوى رفعها بنشماش ضد كودار، طالب فيها بالحكم ببطلان انتخابه رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، وهي القضية التي ستبت فيها المحكمة خلال الأسبوع المقبل، في يومين متتابعين، بعد صراع داخلي أنهك حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنة.

ويتوقع مقربون من بنشماش أن يخسر دعواه ضد كودار، وذلك بسبب خلل في المسطرة التي جرى اتباعها.