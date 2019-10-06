20 قتيلا بهجوم مسلح على منجم ذهب ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 20 شخصاً مصرعهم خلال هجوم، الجمعة، على منجم ذهب في قرية دولماني بمنطقة أربيندا شمال بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني إن "أفراداً مسلحين هاجموا منجم ذهب في دولماني بالقرب من أربيندا في محافظة سوم، مخلفين 20 قتيلاً غالبيتهم من عمال المناجم".

وأكد مصدر أمني آخر لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الهجوم حدث وسقط عدد آخر من الجرحى" دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا، منذ 4 أعوام ونصف عام، دوامة عنف تنفذها مجموعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم داعش، أوقعت منذ 2015 أكثر من 570 قتيلاً.

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وأدت الهجمات إلى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا إلى مناطق في جنوب البلاد، حيث التهديد الإرهابي أقل.

كما أدت هذه الأحداث إلى إغلاق نحو ألفي مدرسة.

وتوسعت الهجمات بسبب عدم نجاح جيش بوركينا فاسو عن وقفها، بعد أن كانت تطول المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضاً إلى الشرق وبعض مناطق الغرب.