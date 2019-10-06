إصابة 20 فلسطينيا بالغاز واحتراق منزل خلال مواجهات مع الاحتلال الأحد 6 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365 أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء السبت، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلى وسط بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

Advertisements وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتة إلى أن منزلا مملوكا لمواطن يدعى محمد مطر (50 عاما)، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله. وأضافت المصادر أن طواقم الدفاع المدنى تمكنت من الوصول إلى المنزل، المكون من طابقين، والسيطرة على الحريق الذى اندلع فى الطابق الثاني، والذى أتى على جزء من محتويات المنزل.

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