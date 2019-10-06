شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى تركى يفضح أكاذيب أنقرة حول معدلات التخضم.. ويؤكد: وصل لـ18% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح خبير اقتصادى تركى، الإحصائيات التى تخرج من الحكومة التركية بشأن الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الأرقام التى تظهر بشأن معدلات التضخم غير حقيقية.

ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن الخبير الاقتصادى التركى إبراهيم قهوجى، تشكيكه فى معدلات التضخم المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية وهى 9.26%.، مؤكدا أنها غير صحيحة، حيث إن المعدل الحقيقى للتضخم هو 18%.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن هناك أزمة فى المصداقية، مشيرة إلى أن الأهم هو الثقة فى البيانات المعلنة. هناك أزمة فى المصداقية، فهناك زيادة مستمرة فى الأسعار، والمنتج الذى كان سعره العام الماضى 120 ليرة أصبح هذا العام 132 ليرة، ومعدل الزيادة تباطأ ولكن ارتفاع الأسعار مستمر بل وصل الأمر إلى زيادة الأسعار أيضًا رغم تراجع سعر الصرف.

وأوضحت صحيفة "زمان"، أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع دون أن ينعكس على المستهلك، مشيرًا إلى أن الشركات تضع أسعارا مرتفعة لمنتجاتها منتظرة ارتفاعا جديدا فى سعر الصرف، حيث سجل معدل التضخم السنوى فى تركيا خلال شهر أغسطس الماضى 15.01%، وفى يوليو الماضى 16.65%.