شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استماع فى البرلمان حول قانون المشروعات الصغيرة منتصف الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والتى ستستهدف تقديم فرص كبيرة للشباب.

وأضاف "مرعى" فى تصريح، أن اللجنة ستعقد جلسات للاستماع حول قانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة منتصف الشهر الجارى، بحضور المجتمع المدنى، واتحاد الجمعيات والمشروعات الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة لوضع رؤية حول قانون المشروعات الصغيرة بشكل يتواكب مع متطلبات الوقت الراهن، ويحل مشاكل صغار المستثمرين.

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وكان النائب، قد أكد أن اللجنة ستشكل زيارات للمناطق الصناعية التى صدر بها توجيه من الرئيس لعمل تعاون وإشراف اللجنة وممارسة دورها الرقابى بأقل شروط والمميزات ومنحهم حوافز مالية واستثمارية.