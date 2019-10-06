شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى: انتصارات أكتوبر عبرت بمصر من اليأس إلى الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربى، أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر هى ذكرى أقوى وأغلى انتصار للأمة العربية فى العصر الحديث، حيث انتصار الجيش المصرى الباسل ومن خلفه الشعب المصرى العظيم على العدو الصهيونى.

وأضاف النائب سعد الجمال، أن انتصارات أكتوبر تمثل عبور المصريين من الهزيمة إلى النصر ومن اليأس إلى الأمل وهم يعبرون قناة السويس وأسقطوا وهم وخرافة الجيش الذى لا يقهر مع إسقاطهم خط بارليف الحصين.

وتابع نائب رئيس البرلمان العربى: "كسبنا احترام العالم بعد أنا كنا نستدر عطفه وأصبحت ملحمة البطولات والمعارك التى خاضها جنودنا الشجعان أيقونة العلوم العسكرية التى تدرس فى أنحاء العالم".

واستطرد النائب سعد الجمال:"اليوم ونحن نستلهم روح أكتوبر فى العمل والجد والبناء والحفاظ على تراب الوطن ندرك أهمية تكاتف الشعب والجيش على قلب رجل واحد كما ندرك أن الأعداء وقد فشلوا فشلا ذريعا فى كسر إرادتنا ومواجهة جنودنا البواسل إنما يلجأون الآن إلى الأساليب الوضيعة فى حروب الجيل الرابع وبث الفتنة والشائعات ومحاولات بائسة لإحداث الفرقة وبث الإحباط وهو ما نبه إليه وحذر منه مرارا الرئيس عبد الفتاح السيسى".