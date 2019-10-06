مسؤول روسي: رفعنا التعاون مع فنزويلا لمستوى الحلفاء في ظل العقوبات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن روسيا وفنزويلا رفعتا مستوى التعاون بينهما إلى مستوى الشركاء الاستراتيجيين والحلفاء في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على كاراكاس.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوريسوف، خلال اجتماع الرؤساء المشاركين للجنة الحكومية الثنائية اليوم السبت ، إن المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمر بوتين والفنزويلي نيكولا مادورو، التي انعقدت بموسكو في 25 سبتمبر، ساعدت في المناقشة المفاهيمية للتعاون متعدد الأوجه والبناء بين روسيا وفنزويلا كشريكتين استراتيجيتين وحليفتين ، مشيرا إلى أن زيارة مادورو لروسيا كانت إشارة للمجتمع الدولي.

وأضاف "أعتقد أن الهطوات أحادية الجانب للولايات المتحدة تمنح روسيا فرصة فريدة لبناء تعاوننا على أساس جديد".

وأعلنت الولايات المتحدة، في نوفمبر 2018، فرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا تستهدف الاحتياطي الخاص بها من الذهب، كما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، أمرا تنفيذيا بتجميد جميع الأصول الخاصة بالحكومة الفنزويلة الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أية تحويلات مالية أو نقل للبضائع والخدمات إلى فنزويلا ، واستهدفت العقوبات الأمريكية بالأساس البنك المركزي الفنزويلي وقطاع النفط والغاز الطبيعي.