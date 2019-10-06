محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة- أ ش أ:
قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أول مدرسة للتمريض بمدينة الفرافرة ، موضحا أنه تم تخصيص٣٠٠٠ متر لبناء هذه المدرسة ، وتم تكليف ادارة التخطيط بمديرية الصحة بالمحافظة بالتنسيق لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء المدرسة ، بالاضافة الي مخاطبة مشروع سكن الأطباء بالوزارة لرفع كفاءة ٦ وحدات سكنية خاصة بسكن الأطباء بالفرافرة ، ورفع كفاءة وحدتي الصحة بقريتي اللواء صبيح وأبو هريرة بالفرافرة.
وعلي جانب آخر ، تفقد وكيل وزارة الصحة مساء اليوم العمل بقطاع الفرافرة لضمان اتباع المعايير الطبية والانضباط الإداري ، حيث تمت إحالة المقصرين بوحدات الكفاح ومرزوق وعثمان وأبو هريرة للتحقيق بالشئون القانونية بديوان المديرية ، كما تفقد أعمال المرحلة النهائية للتطوير بمستشفى الفرافرة تمهيدا للاستلام النهائي ، ووجه بزراعة المنطقة المحيطة واستخدامها كحديقة للمبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الوادي الجديد: نعمل على إنشاء أول مدرسة للتمريض بالفرافرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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