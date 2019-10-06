صحة الوادي الجديد: نعمل على إنشاء أول مدرسة للتمريض بالفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة- أ ش أ:

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أول مدرسة للتمريض بمدينة الفرافرة ، موضحا أنه تم تخصيص٣٠٠٠ متر لبناء هذه المدرسة ، وتم تكليف ادارة التخطيط بمديرية الصحة بالمحافظة بالتنسيق لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء المدرسة ، بالاضافة الي مخاطبة مشروع سكن الأطباء بالوزارة لرفع كفاءة ٦ وحدات سكنية خاصة بسكن الأطباء بالفرافرة ، ورفع كفاءة وحدتي الصحة بقريتي اللواء صبيح وأبو هريرة بالفرافرة.

وعلي جانب آخر ، تفقد وكيل وزارة الصحة مساء اليوم العمل بقطاع الفرافرة لضمان اتباع المعايير الطبية والانضباط الإداري ، حيث تمت إحالة المقصرين بوحدات الكفاح ومرزوق وعثمان وأبو هريرة للتحقيق بالشئون القانونية بديوان المديرية ، كما تفقد أعمال المرحلة النهائية للتطوير بمستشفى الفرافرة تمهيدا للاستلام النهائي ، ووجه بزراعة المنطقة المحيطة واستخدامها كحديقة للمبنى.