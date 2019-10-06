ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ "تسمم الفسيخ" بالإسكندرية لـ59

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، وصول 5 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي آثر تناولهم فسيخ فاسد.

وأوضحت غانم، إن إجمالي عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد بدءا من يوم السبت الماضي وحتى الآن ارتفع إلى 59 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وأضافت مدير مركز السموم أن 34 حالة خرجت بعد تلقي العلاج اللازم، واحتجاز 8 بالعناية المركزة، بينما يوم 16 حالة بالمركز مازالوا يتلقون العلاج.

وأصدرت وزارة الصحة، بيانا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

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وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال.

وتوقع مستشار وزير الصحة، تسبب البكتيريا في زيادة احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي تؤدي إلى الوفاة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، ويجرى توفيره بالكامل بالمجان.

وشنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة استهدفت محلات الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين بكافة أنحاء المحافظة، ما أسفر عن ضبط أطنان من الأسماك الفاسدة.