20 قتيلا بهجوم على موقع للتنقيب عن الذهب ببوركينا فاسو

لقي 20 شخصاً مصرعهم خلال هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر أمنية.
وقال مصدر أمني "هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا،في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا" غالبيتهم من عمال المناجم.
وأكد مصدر أمني آخر لوكالة فرانس برس حصول الهجوم، مشيرًا أيضًا إلى وجود "عدد من الجرحى"، من دون ان يعطيمزيدا من التفاصيل.
ومنذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب افريقيا دوامة عنف تنسب الى مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة أو بتنظيم داعش.
وأدت الهجمات الى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا الى مناطق في جنوب البلاد حيث التهديدات الإرهابية أقل.
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