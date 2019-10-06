سجون إيران تكتظ بالأجانب ومزدوجي الجنسية

أفرجت السلطات الإيرانية عن مدوّنين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وتمكنا من العودة إلى بلدهما، على ما أعلنت السلطات الأسترالية أمس.

وتحتجز إيران عددا من الأجانب، معظمهم من حملة الجنسيتين، فيما تضاعفت هذه التوقيفات بتهم مختلفة، منذ انسحاب الولايات المتحدة في خطوة أحادية في مايو 2018 من الاتفاق النووي، ولكن بشكل عام، إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية ولا تسمح بلقاءات قنصلية مع معتقلين إيرانيين يحملون جنسيات أخرى.

أجانب أوقفوا في إيران منذ 2015

16 يناير 2016

أفرج عن أربعة إيرانيين أميركيين هم الصحافي جيسون رضايان المتهم بالتجسس والقس سعيد عابديني والبحار السابق أمير حكمتي ونصرت الله خسروي، في إطار عملية تبادل.

أكتوبر 2016

أفادت صحف أميركية أنه حكم على الإيراني الأميركي غلامريز رضا شاهيني بالسجن 18 عاما، بعد إدانته «بالتعاون مع حكومة أجنبية».

يقضي إيرانيان أميركيان هما رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي منذ أكتوبر 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات بتهمة «التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية»، بعد أن أوقفا في أكتوبر 2015.

أغسطس 2016

أوقف الباحث الصيني الأميركي في جامعة برنستون تشيوي وانغ وحكم عليه في يوليو 2017 بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس.

فبراير 2018

توفي الأستاذ الجامعي والمدافع عن البيئة الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي في السجن بعد أقل من شهر على توقيفه.

الأول من أكتوبر 2019

توقيف عالم الأنثروبولوجيا الإيراني البريطاني كميل أحمدي حول شبهات بشأن «ارتباطات مع دول أجنبية ومعاهد تابعة لأجهزة أجنبية».

ديسمبر 2018

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عاد الأستاذ الجامعي الإيراني البريطاني عباس عدالت إلى المملكة المتحدة بعد توقيفه تسعة أشهر.

فبراير 2019

أطلق سراح الفرنسية نيلي إيرين التي أوقفت في أكتوبر بتهمة «الدخول بطريقة غير مشروعة» إلى البلاد.

مارس 2019

حكم على العسكري الأميركي السابق مايكل رايت بالسجن المعتقل في طهران سنتين لإهانته المرشد الأعلى للجمهورية وبالسجن عشر سنوات.

15 يوليو 2019

أعلنت فرنسا اعتقال إيران مديرة الأبحاث في معهد العلوم السياسية «سيانس بو» للأبحاث الدولية في باريس فاريبا عادلخاه.

11 يونيو 2019

أفرج عن نزار زكا اللبناني المقيم في الولايات المتحدة الذي أوقف في 2015 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة «التجسس» لحساب واشنطن.

11 سبتمبر 2019

أكدت طهران أن الأستاذة في جامعة ميلبورن الأسترالية كايلي مور- غيلبرت المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط معتقلة بتهمة التجسس لحساب دولة أخرى.

3 أكتوبر 2019

أوقفت الصحافية الروسية يوليا يوزيك في طهران في غرفتها في الفندق بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.