كأس محمد السادس – هذا موعد مباراتي الذهاب والإياب بين الوداد والرجاء

أسفرت عملية سحب قرعة دور ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي جرت مراسيمها اليوم السبت، بالعاصمة السعودية، الرياض، عن اصطدام بين الرجاء والوداد في هذا الدور.
وستقام مباراة لذهاب، باستضافة الفريق الأخضر، في الثاني من شهر نونبر المقبل، فيما ستقام مباراة العودة باستضافة الفريق الأحمر، في 23 من نفس الشهر.
وكان فريق الرجاء، تأهل لثمن النهائي، بعدما تجاوز هلال القدس الفلسطيني، بثلاثة أهداف دون رد، بين مواجهتي الذهاب والإياب، بينما بلغ الوداد الدور ذاته، بتخطيه المريخ السوداني، حيث تعادل معه ذهابا بهدف في كل شبكة، وتغلب عليه بثنائية نظيفة في الإياب.
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