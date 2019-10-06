جماهير آسفي ترفض” التحريض” ضد الترجي التونسي وتؤكد:”المباراة ستتم في أجواء رياضية”

رفض فصيل “مارينز شارك” المساند لفريق أولمبيك آسفي، ما وصفها بـ”دعوات التحريض على العنف” ضد جماهير الترجي التونسي، وذلك بعد أن أوقعته قرعة كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة، وجها لوجه مع الفريق التونسي.

وأصدر الفصيل، عشية اليوم السبت، بلاغا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قال فيه، إنه ” على جميع من يحرض على العنف، من مواقع وصفحات أن تلتزم الصمت، لأن المباراة بالنسبة لمكونات الفريق المسفيوي، مجرد لقاء عادي، نعمل للظفر بها في إطار ما هو رياضي”.

ودعا الفصيل، ما نعتها بجماهير الأندية الأخرى أن ” تهتم بشؤون فرقها عوض أن تشحن جمهور حاضرة المحيط بما لا يمثلنا، كما نعرف مدى عقلانية هذا الأخير بعدم الانسياق وراء مثل هذه التفاهات التي لا علاقة لنا بها”.

وتناقلت أشهر الصفحات الجماهيرية للفريق التونسي هذ البلاغ، والذي يؤشر على أن المواجهة ستتم في أجواء رياضية، وألا تأخد بعين الاعتبار ما حدث في “نهائي رادس”، السيء الذكر.