المنتخب النسوي يفوز على الجزائر بثلاثية

تمكن المنتخب المغربي النسوي، لأقل من 20 سنة، من الفوز على منتخب الجزائر، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بطنجة، في إطار الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم النسوية.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة التي قادتها الحكمة التونسية السيدة عفاف ميلادي، كل من زبيدة البسطالي في الدقيقة 7 ، وفاطمة الزهرة بريمة في الدقيقة 19 ، وزينب الرضواني في الدقيقة 37 من ضربة جزاء، بينما وقع الهدف الوحيد للمنتخب الجزائري اللاعبة خلود ورناني في الدقيقة 40.

وبعد هذه النتيجة، أصبح المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، يحتل الرتبة الأولى برصيد 6 نقاط متبوعا بمنتخبي الجزائر وبوركينافاسو بـ3 نقاط، بينما يحتل المنتخب التونسي الرتبة الأخيرة بصفر نقطة.

وسيواجه المنتخب الوطني، يوم الاثنين المقبل، نظيره التونسي برسم الجولة الثالثة والأخيرة من هذه البطولة.