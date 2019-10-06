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شكرا لقرائتكم الحلبوسي للعربية: إذا لم تنفذ مطالب المتظاهرين سأنزل الشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي السبت، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك.
وأضاف في تصريح خاص له مع "العربية" أن لا أحد يقف خلف المتظاهرين، إلا أنه نوّه إلى وجود "مدسوسين" في الاحتجاجات، بحسب تعبيره.
كذلك قال الحلبوسي: "إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع".
وتابع أنه يجب وضع "الحيتان الكبيرة" من الفاسدين في السجون.
دعم الإصلاح
من جهة أخرى، أوضح الحلبوسي أنه تم تشكيل لجنة من البرلمان للوقوف على استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية.
كذلك دعا رئيس البرلمان العراقي قيادات المتظاهرين الذين لم يحضروا جلسة السبت، إلى الحضور لجلسة قادمة من أجل مناقشة مطالبهم.
أيضا أشار الحلبوسي إلى إمكانية إنهاء الكتل تعليق عضويتها في البرلمان إذا كان هناك برنامج حكومي واضح.
وقال: "نحن ندعم الإصلاحات الحكومية".
إلى ذلك، أكد الحلبوسي احترامه لرغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي طالب باستقالة الحكومة، إلا أنه نوّه إلى وجوب إعطاء الأخيرة فرصة لتنفيذ برنامجها.
القتلى بارتفاع
يذكر أن مصادر عراقية متطابقة كانت أفادت السبت، بارتفاع حصيلة الاحتجاجات في عموم البلاد إلى 19 قتيلا و 39 جريحا، في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة.
فيما تجددت التظاهرات وسط العاصمة العراقية، بعد ظهر السبت، حيث سمع إطلاق للرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير.
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