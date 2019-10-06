“فان دام” يكتب عن حرب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - فتاة تعاني من المجاعة في الحديدة

الخليج 365 – متابعات



كشف تقرير نشرته وسائل اعلام اجنبية عن خفايا الحرب المستعرة في اليمن منذ 2015 ودور الدول الغربية في استمرار الحرب.

واشار الصحفي المستقل ويلي فان دام في تقرير الذي جاء بعنوان ( اليمن.. حرب كارثية بدعم من الغرب)، الى علاقه الدول الغربية بتسليح جماعات داعش والقاعدة والأطراف الداعمة لها، في سوريا والعراق وليبيا واليمن.

وبالاستناد إلى وثائق مرفقة بالتقرير يدين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو ومسؤوليتهما المباشرة عن المآسي الإنسانية الناتجة عن تلك الحروب.

و لعل من أبرز ما استوقفه في الوضع اليمني تناقض موقف السعودية من الإصلاح (الإخوان المسلمين) فمع أنها أعلنت الحرب عليهم في جميع أنحاء العالم، فإن الأمور تبدو مختلفة في اليمن، فهي تمول هذه الجماعة التي يؤيد بعضها المملكة السعودية، ويؤيد بعضها الآخر القاعدة، من خلال علي محسن الأحمر الذي يحظى برعايتها كممثل لآل الأحمر من جهة وكنائب الفار هادي من جهة أخرى.