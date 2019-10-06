أكدت مصادر نيابية في ​تيار المستقبل​، لصحيفة "السياسة الكويتية، أن المساءلة في ملف ​الاتصالات​ لا يجب أن تقتصر على فئة بعينها، بل يجب أن تشمل كل الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، متسائلة: لماذا الاتصالات وحدها؟ ولماذا لا يفتحون ملف المرافق غير الشرعية التي يعرف كل اللبنانيين من يتولى إدارتها والسيطرة عليها؟

ورأت أن التصويب على استهداف فريق دون الآخر لن يمر، ولا يمكن القبول بأي توجه من هذا النوع، لأن المحاسبة يجب أن تكون شاملة، وإما ألا تكون.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ "السياسة": المساءلة في ملف الاتصالات لا يجب أن تقتصر على فئة بعينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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