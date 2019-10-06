كشفت مصادر مقربة من وزير الخارجية جبران باسيل عن أن "لقاءه الأخير مع رئيس الحكومة سعد الحريري يأتي في طليعة سلسلة من الاتصالات يجريها رئيس تكتل لبنان القوي، لتزخيم العمل الحكومي بهدف إنجاز موازنة عام 2020 على الأسس الإصلاحية المطلوبة ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ".
وأوضحت أن "الوزير باسيل منذ عودته من جولته الأميركية والأوروبية بادر إلى التواصل مع أكثر من جهة، وعقد اجتماعات عدة، واستكمال مشاوراته لتشمل جميع مكونات الحكومة"، مشيرة الى أن "اللقاء مع الحريري كان مثمرا وبناء، والجو أكثر من ممتاز، وتخلله تبادل الأفكار للدفع بالأمور في الاتجاه الصحيح، والعمل على تحقيق إيجابيات في المرحلة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجريدة: لقاء الحريري باسيل كان مثمرا وبناء والجو أكثر من ممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.