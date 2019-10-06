مصادر الجريدة: لقاء الحريري باسيل كان مثمرا وبناء والجو أكثر من ممتاز

كشفت مصادر مقربة من وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن أن "لقاءه الأخير ‏مع رئيس ​الحكومة​‏ ​سعد الحريري​ يأتي في طليعة سلسلة من ​الاتصالات​ ‏يجريها رئيس تكتل ​لبنان القوي​، لتزخيم العمل الحكومي‏ بهدف إنجاز موازنة عام 2020 على الأسس الإصلاحية المطلوبة و‏وضع ​خطة الكهرباء​ موضع التنفيذ".

وأوضحت أن "الوزير باسيل ‏ منذ عودته من جولته الأميركية والأوروبية بادر إلى التواصل مع أكثر من جهة، وعقد اجتماعات عدة، و‏استكمال مشاوراته لتشمل جميع مكونات الحكومة"، مشيرة الى أن "اللقاء مع الحريري كان مثمرا وبناء، والجو أكثر من ممتاز، وتخلله تبادل الأفكار للدفع بالأمور في الاتجاه الصحيح، والعمل على تحقيق إيجابيات في المرحلة المقبلة".

