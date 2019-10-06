لفتت مصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية، الى أن "هناك إمكانية خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للامارات، التوقيع على ما يقارب 20 اتفاقية بين البلدين، تتناول مختلف القطاعات"، مشيرة الى "قرارات مهمة قد تصدر عنها من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني، لاسيما دعوة القطاع الخاص والشركات السعودية للاستثمار في لبنان عبر مشاريع سيدر".
وأكدت المصادر أن "التواصل اللبناني - السعودي مستمر بين الحريري والحكومة السعودية، لكنه يبقى بعيدا من الأضواء"، مبينة أن "الحريري بعدما أنهى محادثاته في باريس الأسبوع الفائت أجرى اتصالا بوزير المال السعودي محمد الجدعان لشكره على إعلانه بأن المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي".
ولم تستبعد المصادر أن "تعمد بعض الدول الخليجية الى إعلان ودائع ستضعها في المصرف المركزي، لإنقاذ لبنان من انهيار قد تدفع اليه بعض القوى الإقليمية لوضع اليد على البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجريدة: زيارة الحريري للإمارات قد تصدر عنها قرارات مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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