مصادر الجريدة: زيارة الحريري للإمارات قد تصدر عنها قرارات مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني

لفتت مصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية، الى أن "هناك إمكانية خلال زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ للامارات، التوقيع على ما يقارب 20 اتفاقية بين البلدين، تتناول مختلف القطاعات"، مشيرة الى "قرارات مهمة قد تصدر عنها من شأنها دعم الاقتصاد ال​لبنان​ي، لاسيما دعوة ​القطاع الخاص​ والشركات السعودية للاستثمار في لبنان عبر مشاريع سيدر".

وأكدت المصادر أن "التواصل اللبناني - السعودي مستمر بين الحريري و​الحكومة السعودية​، لكنه يبقى بعيدا من الأضواء"، مبينة أن "الحريري بعدما أنهى محادثاته في ​باريس​ الأسبوع الفائت أجرى اتصالا بوزير ​المال​ السعودي ​محمد الجدعان​ لشكره على إعلانه بأن المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي".

ولم تستبعد المصادر أن "تعمد بعض ​الدول الخليجية​ الى إعلان ودائع ستضعها في ​المصرف المركزي​، لإنقاذ لبنان من انهيار قد تدفع اليه بعض القوى الإقليمية لوضع اليد على البلد".

