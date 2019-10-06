قوى الأمن تعدل توقيت اضاءة شعلة مهرجان ذوي الاحتياجات الخاصة

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان "إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق ب​تدابير سير​ لمناسبة تنظيم "المهرجان الثاني لذوي الاحتياجات الخاصّة" تحت عنوان:"شعلة الأمل"،"FLAME OF HOPE 2"،وذلك يوم الأحد 6/10/2019/ انه سيتم إضاءة الشعلة عند الساعة 11,00 من قبل ظهر اليوم بدلاً من الساعة 10.00 ، وذلك عند مدخل الواجهة البحرية ل​مدينة بيروت​ (​البيال​ سابقاً)،بدلاً من أمام ​بيت الوسط​.

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