القبض على تمساح طوله أكثر من متر بعد ظهوره في مدينة بورسعيد في مصر

تمكنت وزارة ​البيئة​ المصرية من الإمساك بتمساح صغير، يقدر طوله بنحو متر بمحيط معدية بور فؤاد بمدينة بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وورد بلاغ من شرطة ​الأمن العام​ إلى محمية اشتوم الجميل يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بور فؤاد. وفور تلقي البلاغ، أصدرت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من محمية اشتوم الجميل وبالتنسيق مع شرطة الأمن العام والجهات المعنية ببورسعيد لمعاينة موقع البلاغ.

وتمكنت اللجنة من الإمساك بالتمساح، والتأكد من خلو الموقع من تماسيح أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان ببورسعيد للكشف على التمساح والتأكد من حالته الصحية، على أن يتم نقله بعد ذلك إلى ​حديقة​ الحيوان ب​الجيزة​.

