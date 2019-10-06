نقيب الصحفيين العراقيين: لن نسمح لأي جهة الاعتداء على أي صحفي أو مؤسسة إعلامية

أعلن نقيب الصحفيين ​العراق​يين مؤيد اللامي عن "أننا لن نسمح لأي جهة الاعتداء على أي صحفي أو مؤسسة إعلامية في العراق"، مشددًا على "أننا نعمل على توفير حماية كاملة لجميع المؤسسات الإعلامية العاملة في بغداد".

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