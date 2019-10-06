رئيس البرلمان العراقي: تأخرنا كثيرا في تلبية مطالب المحتجين

أكّد رئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​، في ​مؤتمر​ صحفي بعد لقائه المحتجين، "أننا سنعمل على إحالة الأسماء المتورطة في ​الفساد​ للمحاكمة العادلة"، مشيرًا الى أن "الفساد و​الإرهاب​ خطران متوازيان يهددان ​الدولة​ العراقية".

ولفت الى "أننا تأخرنا كثيرا في تلبية مطالب المحتجين في العراق"، مشددًا على أنه "يجب تجاوز البيروقراطية لتسريع عملية إنجاز المشاريع في العراق".

وأوضح أنه "سيتم اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه، وسيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق"، معتبرًا أن "سيتم تفعيل قرارات ​مجلس الوزراء العراقي​ فيما يتعلق بحاملي الشهادات".

