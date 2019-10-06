أكّد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه المحتجين، "أننا سنعمل على إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة"، مشيرًا الى أن "الفساد والإرهاب خطران متوازيان يهددان الدولة العراقية".
ولفت الى "أننا تأخرنا كثيرا في تلبية مطالب المحتجين في العراق"، مشددًا على أنه "يجب تجاوز البيروقراطية لتسريع عملية إنجاز المشاريع في العراق".
وأوضح أنه "سيتم اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه، وسيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق"، معتبرًا أن "سيتم تفعيل قرارات مجلس الوزراء العراقي فيما يتعلق بحاملي الشهادات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العراقي: تأخرنا كثيرا في تلبية مطالب المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.