عثرت القوات البحرية للتحالف العربي على سفينة الركاب "عبري" التي كانت تحمل عشرات اليمنيين واختفت في عرض البحر، الأربعاء الماضي، أثناء توجهها من سواحل المهرة باتجاه جزيرة سقطرى.
وحملت السفينة على متنها 60 راكبا يمنيا بالإضافة لطاقمها المكون من خمسة بحارة من جزيرة سقطرى قبل أن يتعطل محركها.
وبحسب مصدر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد باشرت قوات التحالف البحرية بعملية البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية. وبعد 18 ساعة من البحث، عثر عليها وتم سحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على السفينة "عبري" بعد ثلاثة أيام من اختفائها في عرض البحر باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.