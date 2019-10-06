شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد رسلان مهاجما الإخوان: تسعى لهدم استقرار الدولة وتفكيكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الشيخ محمد سعيد رسلان، الداعية السلفى، هجوما على جماعة الإخوان الإرهابية، واصفا أنها جماعة تسعى لبث الفتن والعنف فى المجتمع، لتفتيت استقرار الدول، مؤكدا أن جماعة الإخوان تعمل لهدم مؤسسات الدولة المصرية، وهى خطة خارجية، وهم يريدون تفكيك الجيش المصرى، من خلال الشائعات والأكاذيب.

وقال سعيد رسلان، فى فيديو له نشره عبر موقعه، أن الإخوان الإرهابية سعت خلال دعواتها الفوضوية هى شل حل القاهرة، والمحافظات، مؤكدا أنه لابد على الجميع أن يعى ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية، والوسائل التى تستخدمها من أجل انهيار الدولة.