شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الإخوان تواصل سياسة السطو.. مكملين الإخوانية تسرق أغنية "ضحكة المساجين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قنوات الإخوان التحريضية، سياساتها فى السطو على المحتويات الغنائية والدرامية المصرية، حيث أقدمت قناة مكملين الإخوانية فى واقعة سطو جديدة على سرقة أغنية "ضحكة المساجين" للفنان على الحجار، فى موقف يتنافى مع كل القواعد المهنية.

يذكر أن قناة الشرق اعتادت هى الأخرى على سرقة الأفلام والمسلسلات المصرية، بل وصل الأمر إلى عرض الأفلام الأجنبية بمشاهدها العارية دون إجراء أى مونتاج عليها مثل فيلم "ملكة الصحراء".

وكذلك قناة "وطن" الإخوانية تسرق المحتوى أيضا، حيث سرقت من قبل برامج "تفسير الشيخ الشعراوى" وغيرها، لتكون سرقة المحتوى أمر معتاد وطبيعى على هذه القنوات التحريضية.