شكرا لقرائتكم خبر عن "شبانة" يوضح بالمستندات صحة تسييل وديعة لصالح مشروع مستشفى الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمكتبه بعد ظهر السبت، أن قرار تسييل الوديعة لسداد مقدم حجز أرض مستشفى الصحفيين هو قرار صدر من مجلس النقابة بالإجماع بتاريخ 19 فبراير الماضى، وصدر مذيلا بتوقيع السكرتير العام السابق حاتم زكريا، وأن دوره كأمين صندوق سابق ينحصر فى تنفيذ قرار المجلس، و وهو إجراء طبيعى وحديث أمين الصندوق الحالى بأن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام يمثل هراء ومثار للسخرية .

وأضاف شبانة، أن المجلس حين يقرر ربط أمواله بودائع فالهدف هو تعظيم الإيراد من خلال الفوائد، ولكن إن احتاجت النقابة تسييل الوديعة لمشروع مهم كسداد مقدم مستشفى الصحفيين فلا أزمة فى ذلك لأن أصل المال قائم وصار جزء من الفائدة لأجل مشروع يهم جموع الصحفيين أمر طبيعى .

وقال شبانة، إنه كان بالإمكان وضع الأموال بحسابات جارية بدون فائدة ولكن هذه الوديعة ربحت أكثر من مليون ونصف المليون جنيه رغم فكها .

وأشار شبانة إلى أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان خلال الاجتماع الأخير عنف أمين الصندوق وقال له نصا :إن المجلس هو الذى قرر تسييل الوديعة لمشروعات أهم وهذا حق أصيل وأصل المبلغ وهو عشرة ملايين جنيه لم يتأثر وأمين الصندوق دوره ينحصر فى مثل هذه الأمور بتنفيذ قرار المجلس، ووجه النقيب كلامه لأمين الصندوق الحالى قائلا: ليس لك حق نهائيا فى إثارة هذا الأمر.

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وأظهر شبانة مستندات بقرار المجلس وقتها وكان برئاسة النقيب السابق عبد المحسن سلامة، كما أظهر المطالبة التى وردت من هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة السداد وإلا سيتم سحب الأرض، وكذلك الدراسة التى قامت بها وزارة الإنتاج الحربى للمشروع الخاص بالمستشفى وإنشائها.

وأكد شبانة، أن هذه الادعاءات الهدف منها تشويه المجلس والنقابة وجميع الزملاء من المجلس السابق والمستمرين بالمجلس الحالى، وقد أكدوا فى الاجتماع الأخير وبوضوح أن قرار تسييل الوديعة كان بإجماع المجلس ولم يعترض أى عضو نهائيا .

كما أوضح شبانة أن عبد المحسن سلامة كان نقيبا محترما وأنه عند سداد مقدم أرض المستشفى فوجئنا بهيئة المجتمعات العمرانية ترفض المبلغ بدعوى ضرورة القيام بتسعيير جديد للأرض حيث كان التسعير الذى تم السداد بناء عليه قد حدث عام 2017 إلا أن تدخل النقيب السابق سريعا كان سببا فى تثبيت السعر دون زيادة.

وأشاد سكرتير عام نقابة الصحفيين بالنقيب الحالى ضياء رشوان بعد رفضه هذه الاتهامات للنقيب السابق، وقال إن النقيب السابق، والمجلس السابق للنقابة كان يعمل فى هذا القرار لصالح الصحفيين والعمل النقابى .