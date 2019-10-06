شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تناقش مشروع قانون تطوير منظومة النقل الذكى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، فى مقدمتها مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، وذلك يوم الأربعاء القادم.

ويعد مشروع القانون الذى انفردت ”الخليج 365” بنشره، كأحد التشريعات اللازمة فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وسعيا لبذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كل المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية.

ويأتى القانون الجديد استكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.

كما تبحث لجنة الدفاع والأمن القومى، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء القادمين، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، والتى تأتى فى مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب والشائعات، والزيادة السكانية، والبطالة.