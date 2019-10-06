شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كلمة مدير مؤسسة شباب القادة احتفالا بأعياد 6 أكتوبر فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد فتحى، المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، إن الأحد المقبل هو يوم عظيم للدولة المصرية، فهذا اليوم هو انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وحكى أحمد فتحى، ذكرياته فى هذا اليوم خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة شباب القادة احتفالا بأعياد أكتوبر بدار الأوبرا، قائلا: "هذا اليوم كنت أحتفل به مع والدى، وكان دائما يحكى لى إنجازات كيف استطاعوا أن يعملوا على ملفات كثيرة تهم كل مواطن مصرى وكيف يجعلون المصريين فخورين بهذه الأمجاد".

ووجه أحمد فتحى الشكر رجال الجيش المصرى على انتصاراتهم العظيمة قائلا:"كل الشكر لرجال الجيش المصرى"، متابعا:"فاكر عندما تم تكريمى كطالب مثالى فى 2005 فاكر كيف والدى العظيم ووالدتى كانوا جالسين يسمعون كلمة التخرج الخاصة بى، أنا انحنيت لأمى وأبوية على المجهود المحترم الذى قاموا به على مدار حياتهم حتى وصلت لما أنا عليه الآن من العلم والمعرفة، فاسمحوا لى أن انحنى لهم الآن عرفانا وتقديرا".