إسبانيا تعتقل داعشيا خطط لعمليات تفجير إرهابية

اعتقلت الشرطة الإسبانية، اعتقلت مواطنا من أصول عربية على خلفية اتهام بالانتماء إلى تنظيم داعش، ونشر تهديدات إرهابية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة داهمت منزل ذلك الشخص في بلدة بارلا بإقليم العاصمة مدريد، وصادرت كميات كبيرة من المركبات الكيماوية المستخدمة في تصنيع متفجرات،مشيرة إلى ذلك "الإرهابي" كان لديه قائمة بمواقع لارتكاب التفجيرات فيها.
وذكرت المصادر أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، كان قد أنتج مقاطع مصورة نشر عبرها تهديدات لتنظيم داعش باللغة الإسبانية فيعامي 2018 و2019.
وقالت الشرطة إنها صادرت كمية كبيرة من المعدات الإلكترونية والهواتف الذكية والساعات المعدلة لاستخدامها كأجهزة توقيت وكتيبات ومخطوطات بشأن كيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى ذلك الشخص كان المسؤول الوحيد في إسبانيا عن ما يسمى وكالة "منتصر ميديا" وهي إحدى القنوات الدعائية لداعش التي تنشر رسائل التخويف والترهيب للتنظيم الإرهابي.
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