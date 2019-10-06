بحث مكافحة الجهل والفقر

وعقد الجانبان اجتماعاً مطولاً ناقشا فيه الموضوعات ذات الصلة بالتغيير الإيجابي، وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة بين الأمم، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتواصل الحضاري والاجتماعي بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، والتشجيع على الحوار الثقافي والحضاري ومنصات الحوار، فضلاً عن تكثيف برامج مكافحة المرض والفقر والأمية والجهل في مختلف مناطق الاحتياج حول العالم، والعمل على تحقيق ذلك عبر وضع برامج وآليات للتعاون بين رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة توني بلير للتغيير العالمي.
كما تطرق الاجتماع إلى عقد الجانبين الدورات التدريبية وبرامج التواصل وتعزيز دور شريحة الشباب في الإسهام في صناعة السلام، إضافة إلى تطبيق برامج التنمية الوطنية في المجمعات الفقيرة من خلال الحوكمة والتطوير المؤسسي.
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