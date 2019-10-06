المعلمي يستقبل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة

وأعرب المعلمي عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها تونس على الصعيدين العربي والإفريقي، مشددا على روابط التعاون التي تجمع وفدي البلدين، وعن ترحيب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في تقديم كل العون والدعم للأشقاء في وفد تونس، خلال فترة عضويتهم في مجلس الأمن، بما يسهم في إبراز ومناقشة القضايا التي تهم المنطقة العربية والمملكة في مجلس الأمن.
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