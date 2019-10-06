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المعلمي يستقبل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة

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استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أمس، في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم المعين حديثا للجمهورية التونسية الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير منصف البعتي، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واستعدادات تونس للانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن. وقدم المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفير البعتي بتوليه المنصب، مؤكدا روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيا التوفيق لتونس في المرحلة السياسية المقبلة.

وأعرب المعلمي عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها تونس على الصعيدين العربي والإفريقي، مشددا على روابط التعاون التي تجمع وفدي البلدين، وعن ترحيب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في تقديم كل العون والدعم للأشقاء في وفد تونس، خلال فترة عضويتهم في مجلس الأمن، بما يسهم في إبراز ومناقشة القضايا التي تهم المنطقة العربية والمملكة في مجلس الأمن.


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