«الهلال» يطلق حملة لمكافحة الأوبئة في أبين

عدن (الاتحاد)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة رش ضبابية لمكافحة البعوض والحشرات الضارة الناقلة للأمراض والأوبئة القاتلة في أبين، وذلك ضمن الاستجابة العاجلة لمعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات المحررة. وتستهدف الحملة بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة، رش مواقع تكاثر البعوض والحشرات الناقلة للملاريا وحمى الضنك والكوليرا والأمراض والأوبئة القاتلة، في مديريتي زنجبار وخنفر، وتستمر مدة 5 أيام.

وتأتي حملة الرش الضبابي، عقب حملة النظافة التي قام بها صندوق النظافة بمحافظة أبين، بدعم من الهلال الأحمر، وشملت رفع أكوام القمامة من الشوارع والحارات، وردم البرك والمستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار والتي تعد بؤراً رئيسيةً لتكاثر البعوض والحشرات الضارة. وأشاد مدير مكتب الصحة في أبين، جمال أمذيب، بالجهود التي يبذلها الهلال الأحمر، المتمثلة بحملتي النظافة والرش الضبابي اللتين تهدفان إلى مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك والملاريا، وتقوم فرق الرش باستهداف أماكن تجمع النفايات والمستنقعات المائية.

وقدم أهالي زنجبار وخنفر الشكر والتقدير للجهود الإنسانية والإغاثية المستمرة من قبل الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، الرامية لخلق بيئة نظيفة وصحية خالية من الأوبئة والأمراض، وأوضحوا أن الهلال الأحمر حاضر دائماً في مثل هكذا حملات تسهم في الحفاظ على أمن وحياة وصحة المواطنين، في ظل تزايد حالات الإصابة بالأمراض القاتلة الناتجة عن انتشار البعوض والحشرات الضارة الأخرى.

من جهة أخرى، وزعت الفرق الإغاثية التابعة للهلال الأحمر 1000 سلة غذائية تزن 80 طناً و800 كيلوغرام، على المئات من الأسر القاطنة في مناطق مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. وأفاد مسؤولون عاملون مع الهيئة أن القافلة الإغاثية التي جرى تسيرها إلى مناطق وقرى غيل بن يمين، تأتي تواصلاً للجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات من أجل التخفيف من معاناة الأسر التي تمر بأوضاع وظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أن أكثر من 5 آلاف فرد من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياجاً استفادت من حملة الإغاثة.