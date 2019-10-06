تدمير هوائي أرضي لتسيير الطائرات التركية في مصراتة

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تمكن سلاح الجو الليبي، أمس، من استهداف هوائي أرضي في قاعدة مصراتة الجوية غرب البلاد، فيما شن غارات مكثفة استهدفت المسلحين في الشق العسكري من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس. وقال الإعلام الحربي، إن سلاح الجو وجه ضربات دقيقة إلى مركز إطلاق الطائرات التركية المسيرة في مدينة مصراتة، لافتاً إلى إصابته للهدف بشكل دقيق بعيداً عن الشق المدني من المطار.

وأكد مدير مكتب مطار مصراتة الدولي عادل قريظ أن المطار تعرض لقصف جوي أدى إلى اتخاذه قراراً بتعليق الملاحة الجوية لعدة ساعات، وذلك قبل أن يتم استئناف الرحلات المدنية بشكل عادي. وأوضح قريظ أن تعليق العمل بالمطار جاء بسبب استهداف الكلية الجوية بمصراتة لضربات جوية.

يأتي ذلك بعد تمكن سلاح الجو الليبي من تدمير قدرات المليشيات وغرفة العمليات الرئيسية لتسيير الطائرات التركية «درون» في الشق العسكري لمطار معيتيقة الذي تم تعليق الرحلات الجوية به منذ أسابيع ونقلها لمطار مصراتة الدولي.

إلى ذلك، شن سلاح الجو الليبي غارة على موقع للمليشيات الموالية لحكومة الوفاق بمعسكر حمزة في طريق المطار جنوب طرابلس، ودمر آليات ومدرعات للمسلحين في العزيزية وقرب كوبري السواني.

وأكد مصدر ميداني ليبي لـ«الاتحاد» تمكن قوات الجيش من إحراز تقدم مهم في محاور القتال جنوب طرابلس، مشيراً إلى احتدام المواجهات مع المليشيات.

وأشار المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته بسبب سرية العمليات العسكرية إلى أن قوات الجيش تمكنت من تدمير آليات للمليشيات المسلحة حاولت التقدم في الطويشة والعزيزية، مؤكداً سيطرة قوات الجيش على معسكر الدفاع الجوي وسجن الطويشة بشكل كامل.

وأكد تمكن قوات الجيش من إنجاز نسبة كبيرة من العمليات العسكرية المخطط لها، وأن غرفة العمليات الرئيسية وضعت خططا لتطوير الهجوم بشكل أكبر وتوسيع خط النار لتشتيت المليشيات المسلحة وإضعافها في كافة محاور القتال بطرابلس.

بدورها، أكدت شعبة الإعلام الحربي أن هناك تقدماً للوحدات العسكرية في عددٍ من محاور طرابلس بعد اشتباكاتٍ عنيفة، لافتة إلى أن الوحدات العسكرية تمكنت من بسط السيطرة على مواقعٍ جديدة دون الإفصاح عنها.

إلى ذلك، قالت غرفة عمليات الكرامة إن الوحدات العسكرية كبدت المليشيات التابعة للمدعو «غنيوة الككلي» خسائر فادحة في محور الخلاطات، ما أدى للدفع بمليشيات من الزاوية ومصراتة لتعزيز تمركزات المسلحين التابعين للوفاق في المحور العسكري.