الجزائريون في انتظار «ثمار» الانتخابات الرئاسية

محمد إبراهيم (الجزائر)

يجلس عبدالمجيد سليم (65 عاما) على مقهاه المعتاد بحي سعيد حمدين بالجزائر العاصمة، ليتابع باهتمام نشرة الأخبار في التلفاز الحكومي الذي كان يعرض أخبار المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل بينما يحتسي قهوته الصباحية، مع اثنين من أصدقائه.

سليم يرى أن الانتخابات المقبلة خطوة جيدة أيا كان المرشحون فيها، فيما يرى صديقه محمد سيدالي (62 عاما) أن الوجوه المرتبطة بنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، يجب ألا تخوض الانتخابات، إلا أن صديقهما الثالث خليفة عُتبة (65 عاما) يرى أن الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، سيجبر الرئيس الجديد أيا كان على الانحياز لصف الشعب.

ويقول سليم لـ«الاتحاد»: «عشنا بدون رئيس منتخب لأكثر من 7 أشهر وآن الأوان ليأتي رئيس جديد عبر صندوق الانتخابات ليتمكن من إصلاح ما أفسده النظام السابق»، ليرد عليه سيدالي بأن «الوجوه المرشحة من النظام القديم لن تأتي بخير»، وهو ما يعارضه أيضا عُتبة.

هذا الجدل المستمر هو حالة الشارع الجزائري، الذي بات لا صوت يعلو فيه على صوت الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، إذ مع إعلان عدد من الشخصيات السياسية والحزبية سحب أوراق الترشح للرئاسة بات النقاش الأوحد في الشارع الجزائري يدور حول الإجابة عن سؤال: من هو الرئيس القادم للبلاد؟

ويتعين على المرشح الرئاسي وفقا لقانون الانتخابات جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 25 أكتوبر الجاري، بعد فتحه لمدة 40 يوما.

وحتى اليوم سحب أكثر من 120 مرشحا أوراق الترشح للرئاسة إلا أن أيا منهم لم يقدم بعد ملفه كاملا إلى السلطة المستقلة للانتخابات، الجهة التي تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.

ويرى المحلل السياسي شريف لخضاري أن الانتخابات المقبلة تاريخية لكونها أول انتخابات بدون مرشح الحزب الحاكم، وأول انتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة تماما بعيدا عن الحكومة. وتوقع لخضاري في تصريحاته لـ«الاتحاد» أن تشهد الانتخابات المقبلة نسبة مشاركة غير مسبوقة بسبب رغبة الشعب في التغيير.

وقال: «فرصة أي مرشح تعتمد على قدرته على إقناع الشعب ببرنامجه الانتخابي، فزمن الانتخابات المعروف نتائجها مسبقا قد ولى».