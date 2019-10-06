الإهمال يصيب العشرات بـ «الإيدز».. متظاهرون يهتفون «الموت للدكتاتور»

طهران (مواقع إخبارية)

هاجمت قوات الأمن الإيرانية حشداً من المحتجين في ناحية لردغان، في محافظة تشهار محال وبختياري، أضرموا النار بدائرة الصحة في المدينة احتجاجاً على إصابة عشرات المواطنين بمرض نقص المناعة «الإيدز» عن طريق حقن ملوثة. وتداول ناشطون إيرانيون معارضون أمس، مقاطع عبر مواقع التواصل تظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار ورمي القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

كما قام المحتجون بإحراق مكتب إمام الجمعة في المدينة، والذي يعينه المرشد الأعلى، وأحرقوا سيارته، بحسب فيديوهات بثها الناشطون. وأظهرت المقاطع المصورة الاشتباكات بين عناصر الأمن والمحتجين الذين هاجموا أيضاً مركز الناحية.

وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن بعض سكان القرية احتشدوا أمام مقر الناحية للمطالبة بـ «المتابعة القضائية»، لكنها أضافت أن «عدداً محدوداً من الانتهازيين أثاروا الشغب من خلال التجمع».

بدوره، أعلن بهروز بونيادي، عضو لجنة صحة في البرلمان الإيراني أن عدداً من النواب سيزورون لردغان الأسبوع المقبل لفتح تحقيق في القضية.

وكان مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، أكد التقارير التي تحدثت عن إصابة مواطنين بالإيدز نتيجة إهمال طبي، لكنه قال إن طريق انتقال العدوى لم يكن عن طريق الحقن الملوثة. وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن كيفية انتقال الفيروس إلى السكان لأنها قضية سرية بين المريض والطبيب، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا». وردّد المتظاهرون هتافات «الموت للدكتاتور» و«لا تخافوا، كلنا يد واحدة»، و«لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران»، و«ليستقل المسؤول غير الكفؤ».