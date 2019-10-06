إفشال هجوم للحوثيين في الضالع وتكبيدهم 16 قتيلاً

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية أثناء تحليقها في أجواء مديرية حيران المحررة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. وقال مصدر عسكري في المنطقة الخامسة في بيان مقتضب إن الطائرة أسقطت أثناء قيامها بمهمة استطلاعية، لتكون السابعة من نوعها هذا العام.

وأحبطت «قوات العمالقة» بدعم من الجيش اليمني هجوماً لميليشيات الحوثي في جبهة حجر الغربية بمديرية قعطبة شمال غرب الضالع، وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة صدت الهجوم الذي استهدف «وادي الشجيب» وكبدت المهاجمين 16 قتيلاً و7 جرحى. لافتاً إلى أن بين القتلى القياديين الميدانيين معمر السقاف وعوض بدر الدين الكهالي، إضافة إلى تدمير آليتين.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي، قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع تابعة لقوات المقاومة المشتركة على الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة. وأشارت إلى أن الحوثيين استهدفوا أيضاً بقذائف الهاون ونيران الرشاشات المتوسطة مواقع عسكرية للقوات المشتركة شرق وجنوب مديرية الدريهمي، وشنوا بالتزامن هجمات مدفعية وصاروخية على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديريتي حيس والتحيتا جنوبي المحافظة.

ودفعت قوات العمالقة، أمس، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عدن لتأمينها. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان مقتضب، بأن قوات ألوية العمالقة دفعت بالتعزيزات إلى عدن وسط تحدث مصادر بأن قوات تابعة للمقاومة بقيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح، انتشرت في المواقع التي انسحبت منها ألوية العمالقة جنوب التحيتا، وتنتشر قوات تابعة لألوية العمالقة في عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، وتخوض معارك متقطعة ضد ميليشيات الحوثي التي تحاول الزحف من محافظتي تعز وإب.

وكشف مسؤول أمني في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، عن ضبط خلية نسائية حوثية تقوم بزرع الألغام والعبوات الناسفة، في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم. وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، إن أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب، لافتاً إلى أن الميليشيات تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بطرق عدة، بحيث يصعب اكتشافها ولضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين. وأشار إلى أن الخبرات والمهارات التي اكتسبتها ميليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات وطرق إخفائها وتمويهها تم اكتسابها عن طريق خبراء من «حزب الله» وإيران، تم إرسالهم إلى اليمن لتدريب الميليشيات لقتل الشعب عبر تلك المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها.

وأكد قائد القوات الخاصة بمحافظة الجوف أن قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من الخلايا تم إرسالها من قبل ميليشيات الحوثي لزرع الألغام والعبوات الناسفة في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم، موضحاً أن من بين تلك الخلايا التي تم ضبطها خلية نسائية كانت بحوزتها كمية من المتفجرات والعبوات الناسفة. وأفاد في تصريح بأن ميليشيات الحوثي عمدت إلى زراعة الألغام بشكل عشوائي في المناطق المزدحمة بالسكان، وسقط بسببها العديد من المدنيين، جلهم من النساء والأطفال.