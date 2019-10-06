تفكيك شبكة ألغام حوثية كشفتها السيول في شبوة

عدن (الاتحاد)

كشفت سيول الأمطار الغزيرة، عن شبكة من الألغام الأرضية كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قد زرعتها أثناء سيطرتها على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، وأفاد مصدر عسكري في اللواء 19 مشاة أن فريقاً هندسياً تابعاً للجيش تمكن من تفكيك الألغام في مجاري السيول ومناطق صحراوية قريبة من قرى سكنية.

وقال رئيس الفريق الهندسي لنزع الألغام في عسيلان، يوسف الحارثي، إن الأسبوع الماضي شهد جهوداً كبيرة من أجل تفكيك عشرات الألغام التي أظهرتها مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت عدداً من الأودية والمناطق القريبة من القرى السكنية في عسيلان وبيحان، لافتاً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت، خلال الشهر الماضي، من تطهير ما يقارب 70 % من عسيلان من الألغام. متهماً الميليشيات بانتهاك القوانين الدولية والأعراف في زراعة الألغام، التي وصلت إلى تفخيخ المناطق السكنية والمرافق الخدمية والطرقات الرئيسية، بهدف استهداف المدنيين بشكل مباشر.

من جهة ثانية، ألحقت الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول أضراراً بنحو 2800 أسرة من النازحين، لاسيما في لحج وعدن وأبين.