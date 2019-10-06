السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية

القاهرة (الاتحاد) أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، حماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وقال السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، ملتزمة حماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، نتيجة رفض الجانب الإثيوبي الأطروحات كافة التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

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