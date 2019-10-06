مصادر لـ«الاتحاد»: الكويت تسلم عناصر «إخوانية» جديدة للقاهرة خلال أيام

أحمد عاطف وعبدالله أبوضيف وشعبان بلال (القاهرة)

كشفت مصادر أمنية وقضائية مصرية عن تفاصيل جديدة في تحقيقات خلية الكويت من قبل السلطة المصرية، مؤكدة أنه سيتم تسليم عناصر جديدة متورطة في أعمال إرهابية وتهريب أموال وبث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضرب أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وحسب مصدر قضائي مصري فإن الفترة الماضية شهدت استجواب عدد كبير من قيادات الإخوان حول الخلية، من بينهم شخصيات سلمت إلى مصر بالفعل، حيث يتم من خلال هذه التحقيقات الوصول على معلومات جديدة عن المساعدين للخلية الإرهابية في ضوء ارتباطهم بالعمليات الإرهابية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وأهمها حادث معهد الأورام الإرهابي.

وأضاف أنه من المتوقع وصول عدد جديد من المتهمين في قضية «خلية إخوان الكويت» على أساس الاتفاقات السياسية والأمنية التي تم عقدها بين البلدين مصر والكويت خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية أن فكرة التسليم خارج نطاق القانون غير حقيقية، وإنما قانونية بالفعل بناء على الاتفاقات بين البلدين. وبعد تسليم الإرهابي الإخواني خالد المهدي إلى مصر من الكويت، تعمل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة على تسلم 3 عناصر جديدة من الكويت ضمن الخلية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الكويت».

وحسب معلومات توصلت إليها «الاتحاد» فإن «إسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة، ومحمد عبدالمنعم من محافظة الشرقية، ومحمد مصطفى من محافظة الفيوم» هم العناصر الإرهابية الجديدة التي من المقرر وصولهم لمصر بعد تنسيق مع الأمن الكويتي والذي سبق وأعلن القبض عليهم مطلع شهر سبتمبر المنقضي.

وحسب معلومات فإن المتهمين الثلاثة اعترفوا بصلتهم بالقضية التي حملت رقم 1233 لسنة 2019- حصر أمن دولة عليا، عن أن خلية الكويت عملت من خلال شبكة تحويلات مالية على تمويل النشاط الإرهابي لتنظيم الإخوان. وأشارت مصادر إلى أن العناصر المزمع تسليمها كانت تعمل بشكل أساسي على إرسال الأموال لعدد من عناصر الجماعة في مصر، وهي الأموال التي كانت توجه في النهاية وبتعليمات من يحيى موسى، المسؤول عن الجناح العسكري للإخوان حالياً والهارب بتركيا، لتمويل عمليات حركتي حسم ولواء الثورة في مصر.

المصريون يحتفلون بذكرى انتصار السادس من أكتوبر

تحتفل مصر، اليوم، بالذكرى الـ46 لانتصار حرب السادس من أكتوبر 1973. وأناب الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، أمس، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، كما نشر المتحدث باسم الجيش المصري مجموعة لقطات لـ«حرب 6 أكتوبر»، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، جاء فيها أنه «لم نكن لنقبل الهزيمة، أو أن ينتهك شبر واحد من أرض مصر».