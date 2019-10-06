مقتل 9 إرهابيين في غارات روسية بإدلب

عواصم (وكالات) قتل تسعة من العناصر المسلحة على الأقل أمس، جراء غارات روسية استهدفت مواقع تابعة لفصيلين إرهابيين ينشطان في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد أن «ضربات جوية روسية استهدفت صباح امس، تمركزات وموقعاً لتنظيمي «حراس الدين» و«أنصار التوحيد» في شرق إدلب»، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة» من مسلحي التنظيمين وإصابة ثمانية آخرين منهم بجروح.

ويرتبط فصيل «حراس الدين»، بتنظيم القاعدة الإرهابي ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، ويقاتل إلى جانب فصيل «أنصار التوحيد» الإرهابي في شمال غرب سوريا، إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً بالمنطقة.

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