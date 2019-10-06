اجتماع فني فلسطيني إسرائيلي اليوم لبحث الملفات المالية

علاء المشهراوي، وكالات (غزة)

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، النقاب عن أن اللجان الفنية المشتركة ستبدأ بالاجتماع، اليوم لبحث كل الملفات، وتغيير الآليات، والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية. وقال وزير الشئون المدنية: «منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ، ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع لبحث كل الملفات، وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية».

وأشار إلى أنه، ومنذ عام 2000، والحكومة الإسرائيلية تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ سيبحث الأمر.

وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد كشفت أن السلطة الفلسطينية ستتسلم، اليوم الأحد، ما يعادل أكثر من نصف مليار دولار من المالية الإسرائيلية، بعد موافقتها على استلام أموال المقاصة منقوصة، خلافاً لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابنيت) الذي صادق في 17 فبراير على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة، وخلافاً لموقفها بتسلمها كاملة.

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، استئناف عمل اللجان الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل «نجاح فلسطيني».

وذكر مجدلاني، أن ذلك «سيسمح للسلطة الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها، والتدقيق في كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000».