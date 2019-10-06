كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تصدر ردا على طلب الكونجرس لوثائق متعلقة بتحقيق مساءلة "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، بأن الوزارة أصدرت ردا مبدئيا على طلب من لجنة في الكونجرس، يهيمن عليها الديمقراطيون لوثائق تتعلق بالتحقيق لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 27 سبتمبر الماضي، مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

ويبحث ديمقراطيون في المجلس إذا كان هناك أسس لمساءلة ترامب، بناء على شكوى من مبلغ قال فيها، إنه "طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المساعدة في التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو من أبرز المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل، وابنه هانتر بايدن".

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وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي في اليونان "وزارة الخارجية أرسلت خطابا الليلة الماضية للكونجرس، وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق، وسنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون دون أن يسهب عن مضمون الرسالة"، وفق وكالة "رويترز".

وصرح مسؤول في لجنة الشؤون الخارجية في بيان لـ"رويترز" اليوم السبت، بأن بومبيو "لم يف بالموعد النهائي المحدد لتقديم الوثائق، التي طلبتها مذكرة الاستدعاء، ولكنه أكد على أن وزارة الخارجية تواصلت مع أعضاء اللجنة الثلاثة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "نأمل في أن الوزارة ستتعاون بشكل كامل وسريع".