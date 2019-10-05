100 قتيل باحتجاجات العراقيين.. واعتداءات ونيران تطال قنوات تلفزية ومقرات الأحزاب

توسعت أعمال العنف التي التي تشهدها عدد من مدن العراق تزامنا مع الحراك الإجتماعي الذي تعيشه البلاد من الثلاثاء الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، والذي ووجه بالقمع وأدى لوفاة حوالي 100 شخص أغلبهم بالعاصمة بغداد.

وكالة فرانس بريس أكدت مقتل 5 أشخاص جدد خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة ومدن جنوبية، فيما واصلت السلطات حجب الإنترنت في إطار مساعيها لتضييق الخناق على الاحتجاجات الدامية. فعلى مقربة من بدء سريان قرار رفع حظر التجول في العاصمة تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر وزارة النفط في بغداد حيث تعر ضوا لإطلاق النار عليهم بالرصاص الحي.

ومع القتلى الخمسة الذين سقطوا السبت في بغداد ترتفع إلى 99 قتيلا وحوالى أربعة آلاف جريح، وفق ما أوردته مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مشيرة إلى أن 60 من القتلى سقطوا في بغداد التي استقبلت مستشفياتها 250 جريحا أصيبوا بالرصاص الحي .

استهداف لقنوات تلفزية

وعلى هامش المظاهرات المتواصلة، تعرضت عدد من القنوات التفلزية ومقرات أحزاب لاعتداءات وتخريب المعدات، مع إضرام النيران بعدد منها.

مصدر أمني عراقي كشف أن مسلحين مجهولين اقتحموا مكتب قناة العربية المملوكة للسعودية في بغداد، مساء السبت، وكسروا أجهزة البث ومعدات المكتب. وأوضح المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول، أن الشرطة تلقت بلاغا بتعرض مكتب قناة العربية إلى هجوم من قبل مسلحين مجهولين.

وأضاف أن المسلحين كانوا ملثمين واقتحموا مكتب القناة وكسروا أجهزة البث ومعدات المكتب وهواتف الكادر العامل هناك قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقالت “العربية” في خبر أوردته، مساء السبت، إن مراسلها في بغداد قد أبلغ أن مكتبها قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، مشيرة إلى “وقوع إصابات أثناء الهجوم”.

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وهذا ثالث حادث من نوعه في بغداد خلال يومين، حيث اقتحم مسلحون مجهولون أمس مكتب قناة “دجلة” الفضائية المملوكة للسياسي العراقي السني محمد الكربولي الذي يتزعم كتلة الحل البرلمانية وأضرموا فيه النيران قبل أن يلوذوا بالفرار. إلى جانب إضرام النار في محطة تلفزيون الأهوار المحلية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، اليوم.

نيران وتخريب بمقرات حزبية

وفي وقت سابق، قال الملازم في شرطة طوارئ ذي قار، محمد جميل، إن متظاهرين أضرموا النيران في 9 مقار تابعة للأحزاب الشيعية وفصائل الحشد الشعبي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأضاف جميل أن “متظاهرين أضرموا النيران في مقار فصائل الحشد الشعبي (منظمة بدر بزعامة هادي العامري)”، وأيضا في مكاتب أحزاب الفضيلة (بزعامة عبد الحسين الموسوي) والدعوة الإسلامية (بزعامة نوري المالكي) وتيار الحكمة (بزعامة عمار الحكيم)، والحزب الشيوعي (بزعامة رائد فهمي)، ومكتب النائب عن حزب الدعوة خالد الأسدي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار”.

البطالة والفساد سبب الإحتقان

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية

ويبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب في العراق 25 في المئة، أي ضعف معد ل البطالة الإجمالي في البلاد، وفقا للبنك الدولي الذي تشير إحصاءاته إلى أن حوالى 22,5 في المئة من السك ان كانوا يعيشون في الفقر في 2014.